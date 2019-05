Ajax: le choix de jeûner pour Ziyech et Mazraoui fait polémique

Des rendez-vous cruciaux attendent l’Ajax Amsterdam durant le mois de mai. À commencer par la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Tottenham, mercredi prochain aux Pays-Bas. Sans oublier la course au titre du championnat.

Leaders avec 80 points, à égalité avec le PSV, les coéquipiers de Zieych n’ont pas le droit à l’erreur à 6 journées de la fin. Cependant, le mois de Ramadan, dont le premier jour aux Pays-Bas est le lundi 6 mai, risque de chambouler les plans de l’Ajax.

Les internationaux marocains, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, ou encore Zakaria Labyad, ont annoncé au club qu’ils allaient jeûner pendant le mois sacré. Une décision qui agace Raymond Verheijen. Le préparateur physique n’a pas hésité à avertir les joueurs marocains qui ont décidé de jeûner “lors d’une étape cruciale de la saison pour l’Ajax”.

“Il serait irresponsable que Ziyech et Mazraoui jeûnent durant le mois du Ramadan à ce stade de la saison. La situation de l’Ajax est extrême – tout le monde en est conscient. Les corps des joueurs seront déréglés, car ils modifieront leurs habitudes d’entraînement et d’alimentation”, déclare Verheijen au quotidien britannique, Mirror.

Et d’ajouter: “Si vous faites cela maintenant, pendant les semaines de performance ultime de la saison, c’est comme si vous jetiez une clé dans une roue. Leur taux de sucre dans le sang sera de plus en plus bas, ce qui signifie de moins en moins d’énergie. Non seulement cela rend les athlètes moins performants, mais cela affaibli les muscles”.

Verheijen est très inquiet et estime que Ziyech et Mazraoui ne seront pas en forme lors du choc contre les Spurs. “Le soleil se couche mercredi soir à 21h18, heure locale, et la deuxième période de la demi-finale débutera à 21h00. Ils ne peuvent pas jouer sans manger avant le match. Et que dire si les deux équipes vont en prolongation? Je m’attends à ce que les joueurs se rendent compte que c’est presque impossible pour eux”, a-t-il conclut.

Pour sa part, l’entraîneur de l’Ajax, Erik T’en Hag, refuse de demander à ses joueurs de faire passer leurs condition physique avant leurs convictions religieuses. Il a lancé: “C’est le choix de mes joueurs. Je n’ai pas mon mot à dire”.

