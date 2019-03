Ajax: Hakim Ziyech sur le départ

Suite à ses prestations hautes en couleurs en championnat et en Ligue des Champions, Hakim Ziyech devrait certainement quitter l’Ajax cet été pour rejoindre une autre grande équipe européenne.

En effet, le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars, a déclaré à la presse néerlandaise que 5 joueurs de l’Ajax sont sur le départ, y compris l’international marocain de 25 ans.

Et d’ajouter: “C’est un grand challenge pour nous. Ziyech et De Jong sont des piliers de la formation et sont très talentueux”, a-t-il expliqué.

Rappelons que Hakim Ziyech est convoité par de grandes formations européennes, comme le Borussia Dortmund, Liverpool ou encore le Bayern Munich.

A.K.A.