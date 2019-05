Ajax: double consécration pour Ziyech et ses coéquipiers (VIDEO)

Les coéquipiers de Hakim Ziyech sont officiellement champions des Pays-Bas. L’Ajax d’Amsterdam a en effet validé son titre, ce mercredi, grâce à sa victoire sur la pelouse de De Graafschap (4-1).

L’Ajax a ouvert le score par Schöne (37e), avant que De Graafschap n’égalise par El Jebli trois minutes plus tard. Les Ajacides ont aussitôt repris l’avantage avant la pause par Tagliafico et consolidé leur victoire par un doublé de Tadic en seconde période, sur le terrain de l’avant-dernier du classement. Avec un total de 86 points, l’Ajax devance de trois points le PSV Eindhoven, vainqueur de Heracles (3-1), et Feyenoord (65 pts).

Après avoir remporté la Coupe des Pays-Bas dimanche 5 mai, l’équipe néerlandaise parvient donc à gagner le 34e titre de Eredivisie de son histoire. Les internationaux marocains de l’Ajax, Ziyech, Mazraoui et Labyad, n’ont pas manqué de poser avec ce titre crucial.

C’est le premier doublé du club depuis 2002. Ziyech et ses coéquipiers couronnent une saison haute en couleur malgré l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils étaient à deux doigts de réaliser un exploit hors du commun.

C’est déjà un succès historique pour l’Ajax. Ses poulains ont séduit le monde entier en éliminant le Real et la Juve respectivement, des huitièmes et des quarts de finale de C1. Hakim Ziyech, qui était l’un des architectes de ce succès, a peut-être joué son dernier match avec la formation néerlandaise ce mercredi. Il est pisté par plusieurs grands clubs, dont le Bayern Munich qui serait très proche de boucler l’affaire.

N.K.