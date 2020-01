Ajax: coup dur pour Hakim Ziyech

L’Ajax vient de l’annoncer. Hakim Ziyech sera absent pendant plusieurs semaines «en raison d’une déchirure musculaire au mollet». Si la durée de son absence n’a pas été précisée, il est certain que l’international marocain ne disputera pas les 16èmes de finale aller de l’Europa League, prévu le 20 février à Getafe.

Il y a deux semaines, Hakim Ziyech s’était blessé face au Sparta Rotterdam en championnat. Cette blessure tombe mal pour le milieu de terrain qui était courtisé par plusieurs écuries européennes comme Arsenal, Tottenham ou encore le Bayern.

Rappelons que la dernière déclaration de Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax, laissait penser que l’international marocain pourrait quitter son club plus tôt que prévu:

“J’ai souvent pensé qu’il avait atteint son meilleur niveau. Mais chaque année, il progresse et avance… Je lui ai dis plusieurs fois qu’il pourrait devenir “Monsieur Ajax” et n’a pas de raison de partir…mais en réalité, Hakim a 26 ans, et son niveau est très bon…S’il veut franchir un palier et aller plus loin, nous serons obligés d’accepter ses choix, a-t-il lancé à De Telegraaf, ouvrant ainsi la porte de sortie à Ziyech.

Il faut dire que le Marocain a définitivement marqué l’histoire du football néerlandais. Le milieu de l’Ajax a été élu “meilleur joueur de l’année” lors du Sports Gala Amsterdam 2019, suite à sa superbe saison avec son club.

N.M.