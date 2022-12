Ajax: Chahine van Bohemen choisit de jouer pour le Maroc (PHOTOS)

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a réussi à convaincre un jeune joueur très prometteur maroco-néerlandais de porter le maillot des Lions. de l’Atlas.

Ainsi, Chahine van Bohemen, arrière gauche de l’Ajax d’Amsterdam, âgé de 18 printemps à peine (ndlr, né le 25 janvier 2004), a décidé de représenter la sélection nationale marocaine au lieu et place des Orange néerlandais dont il avait porté les couleurs à plusieurs reprises. Ceci, via son compte officiel Instagram, illustrant sa page par le drapeau Rouge et Vert marocain.

De même que la jeune pépite maroco-néerlandaise Chahine van Bohemen, a partagé avec ses fans et followers des enregistrements vidéo lors de sa visite à l’Académie Mohammed VI de football, sise à Salé, exprimant son bonheur de désormais faire partie des internationaux marocains qui défendront les couleurs des Lions de l’Atlas, chacun dans la catégorie correspondant à son âge.

L.A.