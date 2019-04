Ajax: Abdelhak Nouri, on ne t’oublie pas

L’international marocain de l’Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri, qui avait été victime d’un malaise cardiaque, a soufflé mardi sa 22e bougie. Les hommages se sont multipliés pour la révélation de l’Ajax qui n’a pas eu le temps et la chance de se révéler au grand public.

Plusieurs stars du ballon rond ont souhaité au milieu de terrain un joyeux anniversaire et un bon rétablissement. Parmi ces vedettes, on peut citer Ousmane Dembélé, Lasse Shone, ou encore les stars de l’équipe nationale Hakim Ziyech et Mehdi Benatia.

Rappelons qu’en juillet 2017, lors d’un match préparatif contre le Werder Bremen, Nouri s’est effondré sur le terrain et a immédiatement été transporté par avion à l’hôpital. Le joueur, qui évoluait avec l’Ajax depuis l’âge de neuf ans, a été victime de lésions cérébrales graves et permanentes.

Quelques mois après, le frère de Nouri avait confirmé que de légers progrès avaient été accomplis concernant l’état de santé du joueur, mais il est très peu probable qu’il puisse rejouer au football un jour.

