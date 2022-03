Ahmed Lahlou: « La sélection ne dépend ni de Ziyech ni de Mazraoui »

Le journaliste Ahmed Lahlou a évoqué l’affaire des deux footballeurs Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui et de leur possible influence et valeur ajoutée en vue de la qualification des Lions de l’Atlas aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Invité de l’émission » Tactique », le journaliste a affirmé que l’affaire des deux joueurs n’a pas eu d’influence négative sur le moral des troupes du point de vue psychique et n’en aura pas sur les chances de l’équipe nationale concernant sa qualification au Mondial 2022.

» L’équipe nationale arrive à ses fins même si elle vit polémique ou évènements indésirables, surtout quand il s’agit de relever un défi. L’histoire en est témoin et c’est lorsque le calme et la sérénité règnent et que nous croyons que tout va pour le mieux que nous sommes surpris par l’élimination », a souligné Ahmed Lahlou.

Celui-ci a aussi précisé que « tout le monde doit s’unir et être solidaire dans l’intérêt de l’équipe nationale ». Et ce, « car il serait regrettable que nous ne soyons pas présents à cette grand’messe internationale, surtout que la compétition se déroulera dans un pays arabe’.

« En vérité, nous possédons de fortes chances, comparativement à l’équipe de la République démocratique du Congo. Et la qualification à la Coupe du monde est considérée comme une promotion et un progrès du Royaume dans une manifestation sportive internationale », a conclu le journaliste.

L.A.