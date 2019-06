Ahmad Ahmad: “Le but du WAC contre l’EST est valable”

La mascarade de la finale EST-WAC continue, et continuera encore, à susciter indignation, scandale et interrogations. En attendant la suite, -et les poursuites-, que la FRMF et le Wydad de Casablanca comptent donner à ce massacre arbitral, des voix s’élèvent de partout, même de Tunisie, pour dénoncer le refus d’un but wydadi valable, incontestable et aussi clair que de l’eau de roche.

L’hebdomadaire sportif “Al Mountakhab” a recueilli une autre déclaration allant dans le sens de la validité du but marqué de la tête par Walid El Karti, en début de seconde mi-temps de la rencontre au stade olympique de Radès, vendredi dernier.

Et c’est Ahmad Ahmad lui-même qui entérine la validité d’une réalisation refusée par l’homme en noir pour un hors-jeu imaginaire.”Que celui qui n’a pas vu le but change de hobbies et trouve un autre passe-temps que le football”, a ironisé le président de la CAF.

Ajoutant qu’il n’arrive toujours pas à appréhender comment de telles choses peuvent se produire, ni comment un but limpide pareil a pu essuyé le refus de l’arbitre, Ahmed Ahmed a exprimé sa grande perplexité. “J’ai beaucoup de doutes et je ne sais plus ce qui se trame en vérité”, a-il craint.

D’excellents referees ont été sélectionnés par les instances fédérales africaines pour diriger de telles rencontres sensibles, rappelle le président de la CAF. Pourtant, s’étonne-t-il, les mêmes bévues se sont répétées, de la même manière et au détriment de la même équipe.

“Personnellement, je vous répète que je suis abasourdi et très remonté concernant ces actes qui se sont succédés en si peu de temps. J’ai la forte impression que quelque chose ne tourne pas rond et se trame contre moi”, redoute Ahmad Ahmad.

Un auto-témoignage et une auto-dénonciation qui en disent long sur les complots ourdis contre le football marocain et les clubs nationaux.

Larbi Alaoui