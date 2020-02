Africa Sports Expo du 26 au 29 mars à Casablanca

Africa Sports Expo, le plus grand salon dédié au sport et au bien-être en Afrique se tiendra du 26 au 29 mars prochains, et positionnera le Royaume du Maroc comme plateforme professionnelle officielle du sport africain.

Les passionnés et les professionnels se retrouveront ainsi pendant quatre (4) jours, autour d’une thématique : «l’innovation au cœur du développement de la pratique du sport pour tous »

Africa Sports Expo s’installe dans le nouveau pôle urbain de Casa Anfa (ancien aéroport d’Anfa), sur une superficie de 35 000 mètres carrés, mise à disposition de 180 exposants de 25 pays qui présenteront leurs produits et innovations aux 40 000 visiteurs attendus. Parmi eux : équipementiers, marques, fabricants, enseignes, salles de sport, instituts de formation, académies, annonceurs, médias spécialisés… Africa Sports Expo accueillera également des institutions sportives locales et internationales. 25 fédérations ont déjà confirmé leur présence afin de présenter leur discipline.

Conscient de la place prépondérante qu’occupe le sport sur le continent africain, Africa Sports expo se veut d’être un outil diplomatique de premier plan, et un vecteur de développement économique et social. C’est dans cette dynamique que le choix s’est porté vers le Maroc et sa capitale économique, Casablanca, une véritable plateforme multisectorielle de l’industrie du sport.

A cet effet, le salon permettra aux professionnels de promouvoir leur savoir-faire, rencontrer des clients ou des partenaires potentiels ou mener des réflexions autour de l’avenir du secteur. Une centaine d’experts internationaux de renom feront le déplacement à Casablanca pour débattre des grandes questions liées à l’actualité sportive locale et internationale. Quant au grand public, il aura l’occasion de découvrir les tendances du moment, s’essayer à de nouvelles disciplines à travers une cinquantaine d’animations ludiques, spectaculaires et participatives. L’objectif étant de vulgariser la pratique du sport à travers des compétitions, des tournois, des shows et des démonstrations. Un certain nombre d’associations et d’écoles seront invités à prendre part à ce grand rendez-vous.

Le Sénégal sera le pays à l’honneur de cette édition. Le choix porté sur le pays de la Téranga s’explique par les relations historiques et fraternelles qui lient le Royaume du Maroc au Sénégal, dans tous les domaines, y compris le sport. Mais aussi, parce que le Sénégal abritera en 2022 l’un des plus grands évènement sportif du continent : les jeux olympiques de la jeunesse.

Une importante délégation officielle sénégalaise, présidée par le Ministre des Sports, Monsieur Matar Ba, effectuera le déplacement à cette occasion.

La journée de clôture sera caractérisée par la remise des trophées «Africa Sports Awards » qui ont pour objectifs de valoriser les bonnes pratiques, mettre en lumière des initiatives et rendre hommage aux champions et personnalités sportives du continent.