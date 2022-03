Affaire Ziyech: nouvelles révélations de Mehdi Benatia

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, est revenu sur sa discussion avec Hakim Ziyech, au sujet du refus du joueur de revenir en sélection nationale.

Dans des propos recueillis par Foot Mercato, Benatia a assuré avoir discuté avec Ziyech suite à sa décision de prendre sa retraite internationale, et que le joueur de Chelsea lui a expliqué sa décision. « Il refuse de revenir car il estime qu’on lui a manqué de respect. C’est entre lui et le coach », a-t-il révélé.

Et d’ajouter : « Je sais que Ziyech aime son pays et la sélection. Il n’a jamais triché et a toujours donné son maximum. J’ai essayé de lui parler en tant que supporter, mais il m’a expliqué son choix. Selon moi, avec Vahid, il ne reviendra pas ».

« Je n’ai pas envie de dire qu’il ne reviendra plus car je ne l’espère pas. surtout qu’il est encore jeune. Si on va au Mondial, j’espère qu’il changera d’avis. Perdre un aussi bon joueur comme Mahrez en Algérie ou Salah avec l’Egypte, c’est se tirer une balle dans le pied », a-t-il également souligné.

Benatia ajoute que même si le joueur fait une excellente carrière en club, la sélection apporte quelque chose d’incomparable.

Notons que Hakim Ziyech avait annoncé, en février dernier, sa retraite internationale, suite à ses différends avec le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, qui l’a écarté pour des raisons « disciplinaires ».

M.F.