Affaire Ziyech: Halilhodzic a reçu des consignes

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs qui disputeront les trois prochains matchs des Lions de l’Atlas, pendant la prochaine trêve internationale, lors d’un point de presse.

Et selon le site « Koora », la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a donné ses recommandations à l’entraîneur franco-bosniaque afin qu’il évite d’évoquer le cas Hakim Ziyech et des détails de la tentative de réconciliation avec lui pour le convaincre de son retour en équipe nationale.

De même qu’il a été recommandé à Vahid Halilhodzic d’éviter toute polémique ou autre différend avec la presse, ainsi que de ne point divulguer des données concernant Ziyech de renoncer à mettre fin à sa carrière d’international.

A noter que Vahid Halilhodzic tient un point de presse pour dévoiler la liste des joueurs convoqués au match amical contre l’équipe des Etats-Unis, ainsi que les matchs officiels contre l’Afrique du Sud et le Libéria, comptant pour les première et seconde manches des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qu’abritera la Côte d’Ivoire, du 23 juin au 23 juillet prochains.

L.A.