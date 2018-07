Affaire Özil: Erdogan a téléphoné au joueur

L’annonce en a surpris plus d’un. Dimanche 22 juillet, le joueur Mesut Özil a annoncé sa décision de quitter l’équipe nationale allemande. Il a évoqué le “racisme” dont il a été victime après l’élimination de la Manschaft au Mondial 2018.

“C’est avec un cœur lourd et suite à une longue réflexion que j’ai décidé de ne plus évoluer pour l’Allemagne, et ce, tant que je ressentirais du racisme et un manque de respect”, a écrit le joueur sur son compte Twitter.

Critiqué pour une photo prise avec le président turc Recep Tayyip Erdogan avant le Mondial, il a assuré que son geste n’était pas politique.

“Comme beaucoup de gens, mes racines représentent plus qu’un seul pays. J’ai grandi en Allemagne, mais mon histoire familiale a ses racines en Turquie. J’ai deux cœurs, un allemand et un turc”, a expliqué Özil.

Ce mardi, le président turc a annoncé avoir appelé le joueur pour soutenir sa décision de quitter la sélection allemande, jugeant “inacceptable” le “racisme” dont le milieu de terrain d’Arsenal a selon lui été victime.

“Je me suis entretenu hier (lundi) soir avec lui. Ils n’arrivent pas à digérer le fait qu’il a posé pour une photo avec moi. Je soutiens les déclarations de Mesut Özil”, a déclaré Erdogan.

Et d’ajouter que “l’approche raciste envers un jeune homme qui a autant mouillé le maillot pour le succès de l’équipe nationale allemande est tout simplement inacceptable”.

