Affaire Kheira Hamraoui: la femme d’Eric Abidal veut divorcer

Une affaire cache souvent une autre, c’est le cas par exemple de l’affaire de l’agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, qui a révélé une affaire d’infidélité conjugale, et par effet papillon, va mener au divorce de l’ancien international français Eric Abidal.

En effet, le site francophone de BeIN Sports nous apprend que l’enquête sur l’agression de la milieu de terrain a révélé qu’Abidal, anciennement directeur sportif au FC Barcelone, aurait entretenu une relation extraconjugale avec Hamraoui, alors joueuse du Barça. Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont découvert, dans le téléphone de la victime, une puce au nom d’Eric Abidal.

La même source, citant AFP, ajoute qu’à la suite de cette découverte, l’ancien international français aurait tout avoué à sa femme, qui a entamé une procédure de divorce à Barcelone.

Abidal et sa femme devaient être interrogés par la justice française dans le cadre de cette affaire d’agression. Hayet Abidal « espère laver son honneur et sa réputation salie par la rumeur et réitère son souhait d’être entendue très rapidement sur un dossier qui a déjà fait plusieurs victimes collatérales », a déclaré son avocat à l’AFP.

Pour rappel, les faits remontent à vendredi 4 novembre. Kheira Hamraoui rentrait chez elle après un dîner organisé par le PSG à bord d’une voiture conduite par sa coéquipière Aminata Diallo. Deux personnes ont ensuite surgi de nulle part, l’ont extraite de la voiture avant de la rouer de coups à l’aide d’une barre de fer.

M.F.