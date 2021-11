Affaire Hamraoui: Abidal présente ses excuses à sa femme (PHOTO)

L’affaire de la l’agression de la milieu de terrain de l’équipe féminine du PSG Kheira Hamraoui avait révélé une autre affaire d’infidélité. Celle d’Eric Abidal, qui entretenait une relation extra-conjugale avec la victime.

L’enquête sur l’agression de la milieu de terrain a révélé qu’Abidal, ancien directeur sportif au FC Barcelone, aurait entretenu une relation extraconjugale avec Hamraoui, alors joueuse du Barça. Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles avaient découvert, dans le téléphone de la victime, une puce au nom de l’ancien joueur de l’équipe de France, qui avait reconnu sa relation extra-conjugale, poussant sa femme Hayet Abidal à lancer une procédure de divorce.

Abidal a ainsi présenté, ce mardi, des excuses publiques à sa femme via son compte Twitter. « Hayet, pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El Hamdulillah. In sha’ Allah, un jour tu me pardonneras. », a-t-il écrit.

Soucieux que ses excuses se fassent entendre, Abidal a même tenu à taguer des médias en marge de sa publication.

M.F.