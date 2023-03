Affaire Hakimi : le PSG annonce un retour à la compétition « la semaine prochaine »

Une femme, également âgée de 24 ans, l’accuse de l’avoir violée chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue ouest de Paris. Son contrôle judiciaire lui interdit d’entrer en contact avec la jeune femme, a précisé le parquet. Il est toutefois autorisé à quitter le territoire français. L’enquête préliminaire ouverte lundi par le parquet de Nanterre est désormais confiée à un juge d’instruction.

Mardi, l’avocate du joueur Me Fanny Colin avait assuré au Parisien que les accusations étaient « fausses » et que Achraf Hakimi est « serein » et se tient « à la disposition de la justice ».

De son côté, la jeune femme a été entendue mercredi par les enquêteurs, ont indiqué des sources proches du dossier. « On prend acte de la mise en examen », a réagi auprès de l’AFP l’avocate de la victime, Me Rachel Flore Pardo. « Ma cliente maintient toutes ses déclarations. Elle a fait le choix de s’exprimer exclusivement à la justice et ne souhaite pas médiatiser l’affaire, notamment pour préserver sa sécurité », a-t-elle poursuivi.

La jeune femme s’était d’abord rendue dimanche dans un commissariat du Val-de-Marne, où elle a déclaré avoir été violée, sans porter plainte.