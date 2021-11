Affaire de la sextape: Karim Benzema condamné

L’international français Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis, après avoir été reconnu coupable de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Matthieu Valbuena.

L’attaquant du Real Madrid et quatre autres hommes sont jugés pour tentative de chantage à l’encontre de l’ancien joueur des Bleus. Le procès, qui s’est ouvert mercredi 20 octobre, a été marqué par l’absence de Karim Benzema pour raisons « professionnelles ».

Le tribunal correctionnel de Versailles a ainsi reconnu le Merengue coupable, et l’a condamné à une peine d’un an de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende.

Les quatre autres prévenus Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass et Karim Zenati ont également été reconnus coupables.

M.F.