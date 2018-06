Affaire Amrabat: le médecin de la sélection répond à la polémique (VIDEO)

Rappelons que les protégés d’Hervé Renard se sont inclinés 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal pour le compte de la 2e journée au stade de Loujniki dans la capitale russe, et enfin l’Espagne lundi 25 juin à Kaliningrad. Les protégés d’Hervé Renard devront impérativement s’imposer pour se qualifier au prochain tour.

“Nous avons reçu une lettre de la FIFA qui nous rappelle les recommandations. Je peux affirmer que nous avons respecté ces recommandations point par point. Le cas des trois minutes dont j’avais droit pour soigner Noureddine ne s’applique pas puisqu’il était en dehors du terrain au moment où il s’est blessé. Je lui ai posé 5 questions, il a répondu à une seule question. Grâce à la vidéo, on a vu comment le choc s’est produit. J’ai donc tout de suite compris qu’il s’agissait d’une commotion cérébrale. Tout s’est bien passé et Amrabat est en bonne voie de guérison. Nous avons décidé qu’il ne reprenne pas la compétition pendant au moins une semaine. Nous avons pris la décision pour le joueur et sa santé passe avant tout”, a déclaré le Dr Hefti.