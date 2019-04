Affaire Amrabat: Hervé Renard sort de son silence (PHOTO)

Plusieurs allégations ont circulé récemment selon lesquelles Hervé Renard compte saisir la FIFA au cas où Al Nasr fait jouer Nordine Amrabat, blessé à la cuisse, avant son rétablissement. Le joueur avait d’ailleurs manqué les deux matchs des Lions de l’Atlas face au Malawi et à l’Argentine à cause de cette blessure.

Le sélectionneur national est ainsi sorti de son silence pour balayer d’un revers de main ces rumeurs relayées par plusieurs médias saoudiens. «Je déments fermement vouloir saisir la FIFA, je ne sais à quel titre d’ailleurs, pour Nordin Amrabat et son club Al Nasr avec qui j’entretiens d’excellentes relations», a-t-il écrit sur sa page officielle.

Et d’ajouter: «Une nouvelle fois, comme à chaque approche de compétitions internationales depuis mon arrivée au Maroc, certaines personnes et médias cherchent à déstabiliser la sélection nationale par de fausses informations et rumeurs infondées».

Nordine Amrabat, qui disputait un match la semaine dernière avec son club face à Al Raed, n’a pas pu terminer la rencontre après avoir ressenti des douleurs au niveau de la cuisse. Le club saoudien a ainsi décidé d’envoyer l’international marocain au Portugal pour consulter un spécialiste et soigner sa blessure. Le joueur sera indisponible au moins trois semaines.

N.M.