Adil Rami viré de l’Olympique de Marseille (PHOTOS)

Adil Rami a été limogé par l’Olympique de Marseille après avoir abandonné l’entraînement pour participer à une émission de télé-réalité.

Le défenseur franco-marocain est apparu dans Fort Boyard alors qu’il avait déclaré au club qu’il était blessé et incapable de s’entraîner. Rami a, en effet, été photographié et filmé en train de se battre avec d’autres candidats dans une substance visqueuse et boueuse.

Et selon les informations de L’Equipe, l’OM a décidé de mettre fin au contrat du champion du monde suite à cette “faute grave”.

Aussi, son manager déplorerait son comportement depuis sa séparation avec l’ex-mannequin Pamela Anderson en juin dernier. Rami aurait été désireux de partir aux USA pour commencer une carrière en MLS, mais ses plans ont été bouleversés après la fin de sa relation avec Anderson.

N.K