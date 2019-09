Adidas revisite la traditionnelle veste Letterman avec la nouvelle veste VRCT

Paulo Dybala, James Harden ou encore Stefano Tsisipas ont collaboré avec Adidas pour la création des 5 patchs qui personnalisent la nouvelle veste VRCT d’Adidas. Cette version contemporaine de la veste Letterman, emblématique des universités américaines célèbre la fierté de l’appartenance à une équipe ainsi que l’expression de soi.

Dévoilée le 12 Septembre, la veste VRCT appelée aussi Varsity Jacket a été conçue pour être portée avant et après l’entraînement, le design reprend les codes de la veste bombardier classique, mais la coupe reste moderne et épurée. La veste est fabriquée avec un matériau souple et léger qui permet une liberté de mouvement maximale. Dotée d’un tissu doux à double maille, la VRCT peut être portée toutes les saisons.

Le basketteur américain et MVP NBA James Harden, la cycliste paralympique Denise Schindler, l’artiste et danseuse Mette Towley, le footballeur argentin Paulo Dybala, l’ancienne championne de natation Ning Zetao et le tennisman Stefanos Tsitipas, ont été invité a collaborer à l’élaboration de ces patchs afin de présenter leurs histoires personelles mais également leurs convictions et leur combats.

Ces cinq patchs interchangeables arborent le A, pour l’appartenance à l’équipe Adidas et un mot choisi par les cinq athlètes qui représente leur histoire personnelle :

James Harden – FAMILLE

Son inspiration vient sa confiance en lui et de son style personnel, c’est ce qui fait la personne qu’il est aujourd’hui.

Denise Schindler – IMPERFECTION

Remettre en cause la notion de perfection dans la société en surmontant des obstacles presque impossibles.

Mette Towley – AUTEUR

De sa propre vie et de son histoire.

Paulo Dybala – SACRIFICE

Fait par lui et sa famille, qui lui ont permit de réaliser tant de choses.

Ning Zetao – COURAGE

Pour chaque fois, il a défendu ses convictions.

Le tennisman Stefanos Tsitsipas – CROYANCE

Dans son rêve de devenir champion, c’est ce qui l’a motivé.

« Le sport, c’est montrer au monde qui vous êtes. Mon style dans la vie et sur le terrain m’a permis de m’affirmer et de montrer qui je suis. VRCT reprend le design emblématique de la varsity jacket et la transforme en une toile pour l’expression de soi.» , a déclaré le MVP de la NBA James Harden.

Disponibles en magasin depuis le 12 septembre, les cinq patchs sont fournis à l’achat de la VRCT. Il ne vous reste plus qu’à choisir le mot qui vous correspond le mieux.