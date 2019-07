Adidas a-t-elle révélé la prochaine destination de Hakim Ziyech? (PHOTO)

Pisté par plusieurs grands clubs, Hakim Ziyech aurait déjà fait son choix. C’est en tout cas ce qui ressort d’une photo diffusée par le compte officiel d’Adidas au Royaume-Uni.

L’équipementier mondial a en effet posté une photo de la nouvelle tunique d’Arsenal portant le nom de Ziyech. Fin du suspense? En tout cas, les Gunners et l’Ajax n’ont rien annoncé pour l’instant.

Il en va de même pour le joueur, qui est actuellement engagé avec l’équipe nationale marocaine en Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroule en Égypte. Il se peut que le meneur de jeu des Lions de l’Atlas dévoile sa prochaine destination après le tournoi africain.

Rappelons que Hakim Ziyech avait épaté le monde entier en menant l’Ajax jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions, après avoir éliminé le Real Madrid en huitièmes et la Juventus en quart. Si le joueur rejoint Arsenal, il peut rapidement se forger une place de titulaire surtout après le départ d’Aaron Ramsey vers la Juve.

N.K

