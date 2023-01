Adel Taarabt raconte une anecdote terrifiante avec les Lions de l’Atlas (VIDEO)

L’ex-international marocain Adel Taarabt qui évolue actuellement au club émirati d’Al Nassr a raconté sur les réseaux sociaux un souvenir lors d’un déplacement avec les Lions de l’Atlas. Alors que les Lions de l’Atlas devaient affronter la Guinée en septembre 2021 pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, un groupe armé prend d’assaut le palais présidentiel du chef d’État, Alpha Condé réélu en 2020 pour un troisième mandat.

Le match n’a finalement pas eu lieu puisque le staff et les joueurs ont dû quitter le pays d’urgence à bord d’un jet privé. Mais la peur était bel et bien présente chez les joueurs, Taarabt en premier. « Je me lève la nuit, j’entends des kalashnikov de partout. Je me dis qu’est-ce qui se passe ? Les Marocains ne nous ont rien dit, mais moi la nuit, j’entends que ça tire. Je me lève à 6 heures du matin, on me dit, personne ne sort de l’hôtel, coup d’État, ils ont renversé le président ! », raconte Taarabt. L’ex-joueur du Benfica Lisbonne ajoute quelques faits supplémentaires : « On a pris le bus, toute la population était dehors. Si le but s’arrêtait, on était mort ! ».

Finalement, plus de peur que de mal pour Taarabt and co. Les joueurs réussiront à quitter le pays sains et saufs et rejoindre leur pays.