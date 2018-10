Adel Taarabt pourrait rebondir en MLS

Le milieu offensif marocain Adel Taarabt (29 ans) est indésirable au Benfica Lisbonne où il est sociétaire depuis 2015. Sous contrat jusqu’en 2020 et contraint d’évoluer au sein de l’équipe réserve, il pourrait quitter le club portugais lors du mercato d’hiver. Le natif de Fès qui coûte mensuellement au Benfica 193.000 euros, sans jouer, a de fortes chances de traverser l’Atlantique pour rebondir en Major League Soccer (MLS) sous les couleurs d’une formation américaine, selon le journal hondurien, Diez.

En effet, le médian offensif marocain serait sollicité par l’Atlanta United drivé actuellement par l’ancien entraîneur de Barcelone Tata Martinez, désireux de l’engager et de l’inclure comme titulaire à part entière dans son effectif.

Benfica qui veut absolument s’en “débarrasser” dès cet hiver n’y verrait pas d’inconvénients, mais Adel Taarabt n’a pas encore décidé de son transfert vers les ‘’Amériques’’ et il n’est pas dit qu’il accepterait l’offre. Le Lion serait plutôt un assoiffé du football européen et plus particulièrement attiré par le football de l’Hexagone. L’été dernier, il s’en est fallu d’un rien pour qu’il plie bagages et atterrisse du côté de la Loire-Atlantique à Nantes. Amiens était aussi une seconde option.

Talentueux à souhait, Adel Taarabt a été jugé caractériel à plusieurs reprises par moult administrations de clubs avec lesquels, il a joué. Espérons qu’avec l’âge il a eu le temps de mûrir.

M.J.K