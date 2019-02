Actes de vandalisme après la défaite du Raja (VIDEO)

Des actes de vandalisme ont émaillé la rencontre ayant opposé l’AS FAR au Raja, ce mercredi à Rabat. À la fin de ce match, des supporters rajaouis ont en effet jeté des pierres et des bouteilles en direction des joueurs et des forces de l’ordre.

Plusieurs éléments de la police ont été blessés, ce qui a nécessité leur transfert à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Rappelons que l’AS FAR s’est imposé (2-1) face au Raja, en match en retard comptant pour la 19e journée de la Botola. La rencontre s’est disputée au Complexe Moulay Abdallah.

A.K.A.