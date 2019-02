Actes de vandalisme à Agadir (VIDEO)

Le hooliganisme a encore frappé. Le choc de la Coupe de la CAF, qui a opposé le HUSA au Raja (1-1), dimanche dernier, a été entaché par de terribles actes de vandalisme.

Après le coup de sifflet final, le duel s’est poursuivi dans les rues d’Agadir entre les supporters des deux formations.

Ces affrontements ont causé d’importantes dégâts matériels. Des voitures ont été saccagées comme le montre la vidéo ci-dessous. Plusieurs individus auraient été interpellés par les forces de l’ordre pour leur implication présumée dans ces actes criminels.

Rappelons que le Hassania d’Agadir et le Raja de Casablanca ont été versés dans le groupe A, aux cotés de la Renaissance de Berkane et AS Otohô, qui ont également fait match nul au Congo (1-1).

K.B.