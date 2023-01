Achraf Hakimi surprend la population de Ksar El Kébir

L’international marocain et joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a agréablement surpris les habitants de Ksar El Kébir. Et ce, quelque petites semaines après l’exploit historique et la qualification des Lions de l’Atlas aux demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Ainsi, le Lion de l’Atlas a décidé de se rendre à la ville dont sa mère est originaire, avant de s’envoler pour l’Espagne. A ce propos, le président du Conseil communal de Ksar El Kébir, Mohamed Simo, a publié un communiqué dans lequel il annonce à la population de la ville son intention d’organiser, à cette occasion, une réception en l’honneur de Hakimi, mardi prochain.

Laquelle réception, d’une durée d’une heure, en l’honneur de notre international, a précisé ledit communiqué, aura lieu au stade municipal de la ville, à partir de de 14 heures jusqu’à 15heures.

Pour rappel, Hakimi passe actuellement ses vacances hivernales aux Etats-Unis. Repos bien mérité qu’il achèvera à Ksar El Kébir avant de se rendre en Espagne, puis en France où l’attendent les rencontres de la Ligue 1.

L.A.