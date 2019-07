Achraf Hakimi s’exprime sur l’élimination des Lions (PHOTO)

Suite à la défaite des Lions de l’Atlas face au Bénin dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2019, Achraf Hakimi s’est enfin prononcé sur cette désillusion.

“Je suite très triste après notre élimination de la Coupe d’Afrique. Nous devons apprendre de nos erreurs et revenir plus forts”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter: “Merci beaucoup à nos supporters pour leur soutien inconditionnel”.

Rappelons que le Maroc s’est incliné face au Bénin, vendredi au stade Assalam, en match comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, au terme d’une séance de tirs aux buts (0-0) tab 4-1.

Les Ecureuils ont ouvert le score à la 53e minute par le biais de Moise Adilehou avant que les Lions n’égalisent à la 75e minute grâce à Youssef En-Nesyri. A quelques minutes du coup de sifflet final, Hakim Ziyech a raté un penalty qui aurait pu propulser le Maroc en quart. Les deux sélections sont ainsi passées aux prolongations.

A.K.A.