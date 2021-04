Achraf Hakimi se livre à cœur ouvert

L’international marocain Achraf Hakimi a accordé un entretien au quotidien italien La Repubblica, dans lequel il est revenu sur ses plans et ses sources d’inspiration.

La star de l’Inter Milan y a évoqué le joueur qu’il considère comme son exemple: Marcello. « C’est mon idole. J’aime tout en lui : son caractère, son style de jeu et son apparence », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Ronaldo avait déclaré qu’il aurait aimé joué avec moi ? Je me demande ce qu’on aurait bien pu faire ensemble ! Quelle belle chose de pouvoir courir sur l’aile et ensuite lui faire une passe décisive ».

Le latéral droit a également évoqué le Ramadan, et ses difficultés sur la pelouse. « Le jeûne est difficile avec l’entraînement et les matchs. Mais c’est un sacrifice important pour ma culture qui me tient tant à cœur. Et il est nécessaire pour moi de bien me reposer pour retrouver mon énergie ».

Concernant le championnat d’Italie, le Marocain a déclaré : « Remporter le championnat ? Nous en parlons, mais respectueusement, sachant que rien n’est encore gagné. Mais c’est notre objectif. Je ne cacherai pas, mais il y a beaucoup de matchs que nous devons encore jouer ».

Au sujet de son avenir, Hakimi a déclaré qu’il se sent bien à l’Inter Milan. « Napoli voulait me recruter, car je suis un jeune joueur et j’ai été bon à Dortmund, mais l’équipe qui m’a le plus attiré est l’Inter. C’est un projet en développement et j’adore le nouveau logo du club. Nous regardons vers l’avenir, et nous le construirons ensemble. Je suis heureux ici et j’espère y rester longtemps ».

M.F.