Achraf Hakimi se confie sur son amitié avec Mbappé (VIDEO)

Achraf Hakimi a accordé une interview à Al Kass Channel et s’est confié sur plusieurs sujets, dont sa relation avec son coéquipier Kylian Mbappé.

«C’est une belle amitié tranquille. Nous avons beaucoup de choses en commun. On se sent bien l’un avec l’autre et j’espère que ça durera le plus de temps possible», a indiqué le défenseur marocain du PSG.

Hakimi s’est également penché sur l’avenir de Mbappé. S’il n’a dévoilé aucun indice sur la prochaine destination de l’attaquant, l’international marocain a exprimé son souhait que le joueur reste à Paris.

« C’est quelque chose que j’aimerais, que tout le monde veut. C’est forcément une bonne nouvelle d’avoir un joueur comme lui mais bon, c’est à lui de prendre la décision et je lui souhaite du succès où qu’il aille», a-t-il souligné.

H.M.

برنامج ضيفنا |

أشرف حكيمي يقيم تجربته مع #باريس_سان_جيرمان.. وماذا يحتاج حتى يفوز بدوري أبطال أوروبا ؟! وعلاقته القوية بنجم الفريق الباريسي كيليان مبابي pic.twitter.com/CncV12HvZI — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 18, 2022