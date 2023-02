Achraf Hakimi: sa réponse aux accusations, selon « Marca »

Le Lion de l’Atlas et joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, est accusé dans une affaire de viol, en France, selon plusieurs médias hexagonaux.

Parmi ces derniers, le quotidien « Le Parisien » a rapporté qu’une femme de 23 ans aurait déposé plainte au commissariat de police de Nogent-sur-Marne (Val de Marne), déclarant avoir été victime de viol perpétré par Hakimi.

Ce mardi, le journal espagnol «Marca» indique qu’Achraf Hakimi a démenti toutes ces allégations, niant ainsi tout viol.

Dans un article, le média assure que le Lion de l’Atlas est sûr de son innocence. «Achraf Hakimi, qui a assisté lundi soir à la cérémonie de remises des trophées de la FIFA, était calme et ne semblait pas affecté par ces accusations», précise le journal.

Pour rappel, «Le Parisien» a confié que le joueur aurait fait la connaissance de la jeune femme via Instagram, le 16 janvier dernier, et l’aurait invitée chez lui, samedi 25 février. Le quotidien parisien a également ajouté que Hakimi était seul, au moment de ces faits non encore avérés, alors que son épouse et leurs enfants étaient en vacances à Dubaï. Affaire à suivre!

H.M.