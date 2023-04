Achraf Hakimi rompt le jeûne avant le match du PSG (VIDEO)

L’international marocain et joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a rompu le jeûne quelques minutes avant l’entame du match PSG-OL, dimanche 2 avril, comptant pour la 29ème journée de la Ligue 1 française.

Et un court enregistrement vidéo, publié via le réseau social Twitter, montre Le lion de l’Atlas pendant sa rupture du jeûne du mois sacré de Ramadan et ce, pendant le temps réservé à l’échauffement d’avant match.

A noter que dans un mail adressé aux officiels, la Commission Fédérale des arbitres de la FFF a indiqué qu’il est interdit d’interrompre des matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne en cette période de Ramadan.

Par ailleurs, le PSG a été défait par l’Olymique lyonnais sur le score de 1-0, but marqué par Bradley Barcola en deuxième mi-temps de la rencontre (56ème). A noter que le PSG a été privé d’un penalty après la main de Dejan Lovren, juste avant la fin de la première mi-temps.

