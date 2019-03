Achraf Hakimi reviendra-t-il au Real?

Alors que le Real est en train de renouveler une grande partie de son effectif, la majorité des marocains se demande si Achraf Hakimi marquera son retour à la Maison Blanche.

Prêté au Borussia Dortmund pour deux saisons, le Lion de l’Atlas se plait en Allemagne et songe à rester. C’est en tout cas ce qu’il a fait savoir dans un entretien livré au site officiel de la Bundesliga.

“Pour le moment, je suis en train de passer une très bonne année. Nous avons atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions et un match retour difficile nous attend contre Tottenham Hotspur, le mardi 5 mars. Je suis très heureux, je progresse comme je le veux et c’est ce qui me pousse à rester. Je pense que le style de football ici est différend. Les jeunes joueurs ont la chance de progresser chaque week-end”, a-t-il déclaré.

Achraf Hakimi a inscrit trois buts et sept passes décisives (toutes compétitions confondues), montrant ainsi qu’il est un élément clé dans l’équipe. Il sera difficile pour le Borussia de conserver le joueur marocain puisque le Real le suit de très près. Le président des Merengue l’a d’ailleurs affirmé, himself, pas mal de fois.

“Achraf est un joueur talentueux qui a fait un Mondial remarquable avec l’Equipe nationale marocaine et a gagné plusieurs titres, dont une coupe d’Europe des clubs champions avec le Real Madrid. Nous comptons sur lui dans le futur pour continuer à écrire l’histoire de notre club”, avait déclaré Florentino Perez.

Le contrat de prêt de Hakimi avec le Borussia Dortmund court jusqu’en 2020. L’international marocain a encore une saison bien chargée devant lui. Son club actuel est leader du championnat avec 54 pts, à trois unités du Bayern Munich.

N.K.

