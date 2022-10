Achraf Hakimi répond aux rumeurs concernant l’avenir de Kylian Mbappé

Achraf Hakimi a réagi aux rumeurs selon lesquelles Kylian Mbappé ne serait pas satisfait de sa situation au PSG et s’apprêterait à quitter le club lors du prochain mercato.

Dans une déclaration à la presse après le match face à Benfica, l’international marocain a démenti ces rumeurs. «Ces allégations sont totalement fausses. Mbappé se sent bien au sein du PSG et se concentre sur chaque match afin de donner le meilleur de lui-même. On n’a pas discuté au sujet de cette polémique actuelle. Mais ce qui est sûr, c’est que les médias font de l’excès de zèle», a indiqué Hakimi.

Pour rappel, les presses espagnole et française avaient annoncé que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG dès janvier prochain, qui coïncide avec le mercato hivernal. Les relations entre le joueur et son club seraient complètement rompues, rapportent plusieurs médias, soulignant que Mbappé estime «que les promesses qui lui ont été faites n’ont pas été tenues, sur le mercato d’été, son positionnement sur le terrain, sa place au sein du fameux projet ».

Luis Campos, le conseiller football du PSG, a également réagi à ces rumeurs, qu’il a qualifiées de «très graves». « Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m’a jamais parlé de partir en janvier. Ce n’est pas une déclaration du joueur, c’est une information de presse. C’est pour ça que je suis là, c’est pour démentir et dire clairement que jamais Kylian Mbappé n’a parlé ni à moi ni au président de quitter le PSG en janvier », a-t-il tranché au micro de Canal+.

H.M.