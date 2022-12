Achraf Hakimi: pourquoi j’ai choisi les Lions de l’Atlas

Achraf Hakimi dispute sa deuxième Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. L’hispano-marocain de 24 ans a indiqué que malgré le fait qu’il ait grandi en Espagne, il s’est toujours senti proche de ses origines, justifiant ainsi son choix de représenter le Maroc, son pays de coeur.

Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs en Europe actuellement. Real Madrid, Dortmund, Inter Milan, PSG…Achraf Hakimi a un cv qui en impose.

Convoqué par Walid Regragui pour le Mondial, l’ailier a répondu présent pour rejoindre la tanière des Lions au Qatar. Achraf Hakimi a d’ailleurs justifié plus d’une fois, sur le terrain, pourquoi il l’est l’un des éléments clés de la sélection actuelle. À gauche ou à droite, l’ailier se dit prêt à assurer là où Regragui et l’équipe ont besoin de lui.

Lui et ses coéquipiers ont un seul objectif en tête: entrer dans l’histoire. « C’est ce que nous réalisons, et changer les mentalités sur le monde arabe, en disant que, pourquoi pas, les équipes arabes peuvent faire de grandes choses en Europe. On le fait, surtout en Coupe du monde », a affirmé le joueur.

A.O.