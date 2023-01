Achraf Hakimi et Kylian Mbappé assistent à un match de NBA (PHOTO et VIDEOS)

Les deux joueurs du PSG ont été aperçus ensemble à la rencontre ayant opposé lundi les Brooklyn Nets aux San Antonio Hotspurs. Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont même pu rencontrer une star des Nets à la fin de la rencontre.

Achraf Hakimi est apparu tout sourire et en pleine complicité avec son coéquipier et ami Mbappé aux premières loges du match de la NBA. Les deux joueurs ont pu prendre la pose avec Kevin Durant, qui leur a remis chacun un maillot portant son numéro et son autographe. Les deux mondialistes ont par ailleurs eu droit à une ovation de l’audience.

Christophe Galtier avait indiqué que Hakimi et Mbappé profiteront d’une période de repos dans les prochains jours afin de récupérer pleinement après leur participation au Mondial. Les deux compères ont ainsi décidé de se rendre aux USA.

A.O.