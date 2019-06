Achraf Hakimi est vraiment prêt pour la CAN 2019 (PHOTOS)

Bonne nouvelle pour les fans des Lions de l’Atlas. Achraf Hakimi a fini sa période de convalescence et de rééducation et sera prêt pour disputer la CAN 2019.

C’est ce qu’a annoncé le latéral marocain dans un post sur Facebook. “Très heureux de la façon dont je me suis rétabli. Un grand merci à Instituto Innova de m’avoir aidé. Prochaine étape, le challenge de la sélection”, a indiqué Achraf Hakimi.

Rappelons que le latéral de Borussia Dortmund a été pré-sélectionné par Hervé Renard pour prendre au part au stade préparatif des Lions de l’Atlas, prévu le 4 juin.

Il sera probablement de l’aventure lors de la CAN 2019, s’il récupère rapidement. Touché au métatarse début avril, le joueur n’a depuis joué aucun match.

A.K.A.