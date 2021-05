Achraf Hakimi en colère à cause de « FIFA 21 » (PHOTO)

L’international marocain Achraf Hakimi a fait part de sa colère contre le jeu vidéo « FIFA 21 », qui ne l’a pas mis dans l’équipe type du championnat italien cette saison.

Dans son compte twitter, la star de l’Inter Milan s’est adressé à EA Sports, la société développant le jeu, lui exprimant sa colère et son étonnement. « C‘est une blague ! Si vous avez quelque chose contre moi, dites-le ! Merci », a-t-il écrit.

À noter que le Marocain a livré une saison exceptionnelle en Série A auprès des Nerazzuris, contribuant notamment à leur sacre en tant que champions d’Italie après 8 ans d’hégémonie de la Juventus.

M.F.

What a joke! if you have something against me tell me !! This is bull… thank @EASPORTSFIFA #TOTS

Vaya broma! Si tenéis algo en contra de mi decírmelo! Vaya mi.. Gracias @EASPORTSEsp #TOTS

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 21, 2021