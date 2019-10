Achraf Hakimi annonce une grande nouvelle à ses fans (PHOTO)

Achraf Hakimi est aux anges. Après avoir marqué mercredi un doublé avec le Borussia Dortmund face à Slavia Prague à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le Lion de l’Atlas vient d’annoncer une grande nouvelle à ses fans. Le joueur sera bientôt papa !

Hakimi a en effet partagé une photo, en compagnie de sa chérie, sur son compte Instagram, accompagné d’un beau message. «Hier, j’ai promis à ma femme d’aller sur le terrain avec un seul objectif: marquer un but et le dédier à notre futur bébé. La joie et l’enthousiasme m’ont poussé à marquer non seulement un, mais deux buts !», a écrit le jeune joueur.

Et d’ajouter : «Merci à Hiba Abouk de m’avoir fait découvrir le meilleur sentiment qui puisse exister. Merci d’être ma partenaire dans la vie et ma meilleure amie. Je t’aime».

La publication d’Achraf Hakimi a été largement commentée par les internautes qui ont félicité les futurs parents, leur souhaitant bon courage pour la suite.

N.M.