Achraf Hakimi adresse ses reproches au Real Madrid

La star des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, a adressé des reproches aux dirigeants du Real Madrid pour leur manque de confiance en ses compétences à l’époque où il jouait au sein de l’équipe madrilène.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain a évoqué son expérience avec son club formateur, dans un entretien avec le quotidien espagnol Marca. « Quand tu arrives au Real Madrid en provenance de l’équipe B, c’est normal que le club ne mise pas trop sur tes compétences, vu que tu es encore jeune », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Mais quand je suis parti en prêt à Dortmund, j’ai joué deux bonnes saisons, mais le Real a choisi de nouveau de ne pas miser sur moi, malgré mon évolution et la confirmation de ma capacité à jouer au plus haut niveau ».

Et de poursuivre: « Quand j’ai quitté l’Inter Milan, le Real Madrid avait une clause de rachat, mais les dirigeants ne l’ont pas activée. Une fois de plus, ils ne voulaient pas parier sur moi. Mais je suis content parce que je pense que les autres clubs n’avaient eu pas tort de le faire ».

M.F.