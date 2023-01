Achraf Hakimi accomplit la Omra (VIDEOS)

A l’occasion du match gala entre le PSG et le Riyadh Season, l’équipe composée des joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr, en Arabie saoudite, Achraf Hakimi, accompagné de sa mère et son frère, ont accompli la Omra.

Plusieurs photos et vidéos du Lion de l’Atlas, accomplissant les rites du petit pèlerinage, ont fait le tour de la Toile, au grand bonheur des internautes qui ont loué l’initiative du jeune défenseur.

D’autres clichés ont également été diffusés, montrant Achraf Hakimi en compagnie de cheikh Adel Al Kalbani, l’ancien imam de la mosquée de la Mecque.

Pour rappel, la rencontre PSG-Riyadh Season, qui a eu lieu au King Fahd Stadium, s’est soldée par une victoire des Parisiens (5-4).

H.M.