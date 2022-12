Achraf Hakimi a fait la Une des journaux français (PHOTO)

L’international marocain et joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a fait la Une des journaux, aussi bien en France qu’ailleurs, après le match qui a opposé le club parisien au Racing Club de Strasbourg Alsace.

La première raison en est que le Lion de l’Atlas a entamé une danse avec son ami Kylian Mbappé et avec leur coéquipier, l’Espagnol Sergio, Ramos, pour célébrer la victoire de leur équipe sur le score de 2-1. L’autre raison, c’est qu’Achraf Hakimi a brandi, face aux tribunes du Parc des Princes, le maillot que Mbappé avait enlevé et jeté au sol, après l’avoir tournoyé dans les airs pour fêter le pénalty qu’il a lui-même obtenu et transformé dans le temps additionnel contre Strasbourg, mercredi 28 décembre.

Ce bel hommage que Hakimi a rendu à son ami et coéquipier Kylian Mbappé, quelques jours seulement après la demi-finale Maroc-France de la Coupe du monde Qatar 2022, a séduit les spectateurs de la rencontre et n’a pas manqué non plus de faire la Une de nombreux médias français, ainsi que celle de journaux internationaux. De même que l’enregistrement vidéo montrant Hakimi brandir le maillot numéro 7 de Mbappé a été largement partagé et commenté.

L.A.