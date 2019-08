Achraf Bencharki frappe fort avec Zamalek (VIDEO)

Le Zamalek (Égypte) s’est largement imposé (7-0), sur ses terres contre Dekedaha FC (Somalie), dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF.

Achraf Bencharki, qui a récemment rejoint le club égyptien, s’est démarqué lors de cette rencontre. L’international marocain a livré une bonne prestation en marquant deux buts.

L’ex joueur du Wydad et d’Al Hilal a ouvert le score dès la 5e minute de la partie sur penalty. Quelques minutes après la pause, Bencharki a enregistré son deuxième but et le 5ème pour son équipe.

Rappelons qu’Achraf Bencharki a signé un contrat de 3 ans avec le Zamalek, le 16 juillet dernier, après un an de prêt au RC Lens. L’ex star de la Botola a été convoqué par le nouveau sélectionneur national, Vahid Halilhodzic. Il prendra part au stage préparatif des Lions de l’Atlas en septembre.

K.B