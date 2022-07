Achraf Bencharki fait ses adieux à Zamalek (PHOTO)

Achraf Ben Charki a fait ses adieux à son club, le Zamalek. L’international marocain de 27 ans a partagé un message émouvant via sa page Facebook, remerciant le club égyptien pour l’opportunité qui lui a été offerte.

Achraf Ben Charki a occupé le poste d’ailier gauche avec l’équipe égyptienne depuis 2019. Il a contribué à remporter la Coupe d’Égypte 2020-2021 face à l’autre géant local, Al Ahly, 2-1 lors de la finale qui s’est jouée le 21 juillet. L’attaquant quitte ainsi son club sur une bonne note, promettant qu’il « reviendra un jour ».

La publication du joueur a été largement partagée par les fans du club, qui l’ont remercié et salué pour son fairplay et ses talents sur le terrain. Ben Charki a écrit : « Merci Zamalek, merci au management, merci à mes coéquipiers, merci à l’ensemble du staff et toutes les personnes avec qui j’ai travaillé, mais surtout, un grand merci au public du club. J’ai commencé le discours par sa fin, car je doute de ma capacité à atteindre cette partie. Le moment que je redoutais le plus est arrivé. Je ne peux nier votre soutien inconditionnel. Ces 3 dernières années furent riches en consécrations. Je ne me suis jamais senti étranger dans les rangs de l’équipe. J’étais un membre de cette famille. La vie va ainsi, mais ce n’est qu’un au revoir, je reviendrai un jour ».

S.L.