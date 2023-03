Accusations contre Hakimi: son avocate s’exprime

Le Lion de l’Atlas et joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, est accusé dans une affaire de viol, en France, selon plusieurs médias hexagonaux.

Le quotidien « Le Parisien » a rapporté qu’une femme de 23 ans aurait déposé plainte au commissariat de police de Nogent-sur-Marne (Val de Marne), déclarant avoir été victime de viol perpétré par Hakimi.

Fanny Colin, l’avocate du Lion de l’Atlas, s’est confiée à «Le Parisien», assurant que «son client est innocent des faits reprochés». « Les accusations sont fausses Il est serein et se tient à la disposition de la justice, », a-t-elle indiqué.

Le PSG s’est également exprimé sur cette affaire qui a défrayé la chronique et a tenu à soutenir Achraf Hakimi. « Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors », a confié une source du club au quotidien parisien.

H.M.