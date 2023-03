Accusations contre Hakimi : Hiba Abouk sort de son silence

Hiba Abouk, épouse de l’international Marocain est sortie de son silence dans les colonnes du quotidien espagnol El Pais. « Aujourd’hui, je me sens obligé de rendre cette déclaration publique pour exprimer mon état d’esprit et clarifier la désinformation qui circule. Et même quand le silence peut aider sur certains sujets sensibles, j’ai un besoin urgent de m’expliquer », déclare d’emblée Hiba Abouk.

Dans un communiqué, l’actrice explique que le couple était déjà en instance de divorce avant l’accusation du footballeur. « La réalité est qu’il y a quelque temps, après avoir beaucoup réfléchi, le père de mes enfants et moi avons pris la décision de mettre fin à notre relation, bien avant les événements dans lesquels j’ai été impliqué dans les médias », précise l’actrice.

» Après avoir pris la décision de nous séparer légalement et de cesser de vivre ensemble, en attendant la procédure de divorce, qui aurait imaginé qu’en plus de la douleur bien connue qu’entraîne une séparation, et d’accepter le chagrin que l’échec d’un projet entraîne, un projet dans lequel je m’étais donné corps et âme, je devrais affronter cette ignominie. J’ai eu besoin de temps pour digérer ce choc. », dit-elle, un mois après l’ouverture d’une enquête contre Hakimi par le parquet de la ville française de Nanterre.

« Il reste à faire confiance à la bonne conduite de la justice, surtout compte tenu de la gravité de l’accusation. Il va sans dire que dans ma vie j’ai toujours été et serai toujours du côté des victimes. », conclut l’ex d’Achraf Hakimi. L’actrice d’origine tunisienne appelle enfin au respect de sa vie privée ainsi que de celle de ses deux enfants Amin (3 ans) et Naím (13 mois).

Pour sa part, Hakimi attend son procès. En mars, son avocat a déclaré que l’accusation lui offrait la possibilité de se défendre et d’accéder aux détails de l’affaire. Il a également assuré que tout était une tentative d’extorsion, et a démenti les accusations par lesquelles une femme rencontrée via Instagram serait venue chez lui à la mi-février dans un véhicule Uber payé par Hakimi.

M.L.