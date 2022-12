Accueil des Lions de l’Atlas: la presse mondiale impressionnée ! (PHOTOS)

Héros d’une prestation historique en Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont eu droit, mardi, à un accueil très chaleureux des habitants de Rabat et sa région, drapés pour l’occasion de ses plus beaux attraits.

Des personnes de tous les âges, dont des enfants, des jeunes et des femmes, sont venus de plusieurs villes et villages du Maroc accueillir les joueurs de l’équipe nationale du Maroc et fêter avec eux leur parcours exceptionnel au cours de cette Coupe du monde.

Au lendemain de cet accueil populaire, la presse mondiale est impressionnée par l’organisation et l’engagement des Marocains qui ont répondu présents pour rendre hommage aux Lions de l’Atlas. Plusieurs photos de cet accueil historique et de l’audience royale accordée à la sélection nationale ont été publiées sur les réseaux sociaux, ce qui a fait réagir des millions d’internautes à travers le monde.

H.M.

Morocco received a hero's welcome back home after their incredible World Cup run ❤️ pic.twitter.com/fzvPTdFs6q — ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2022

Morocco's record-breaking side arrive in Rabat welcomed by thousands 🇲🇦 pic.twitter.com/FmiLsgJKjn — GOAL (@goal) December 20, 2022

Morocco’s World Cup heroes arrive home after making history as the first African team to reach the semifinals 🎆 pic.twitter.com/Ih4IpuOLbr — B/R Football (@brfootball) December 20, 2022