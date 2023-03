Accord entre Zakaria Aboukhlal et une célèbre firme internationale (PHOTO)

Le jeune international marocain et ailier du club français, Toulouse FC, Zakaria Aboukhlal, a révélé avoir officiellement conclu un accord, mercredi 15 mars, avec la célèbre firme allemande, Adidas, spécialisée dans la fabrication d’articles de sport.

Et c’est via sa page officielle sur le réseau social Twitter que le Lion de l’Atlas a annoncé le paraphe de ce contrat pour faire la promotion des marques commerciales d’Adidas, pendant les prochaines années. Ledit contrat a pu être conclu après qu’Aboukhlal a su susciter l’admiration des observateurs sportifs et des supporters du Maroc et d’ailleurs, pendant la Coupe du monde Qatar 2022.

Et ce, en ayant grandement contribué à l’exploit historique des Lions de l’Atlas pendant le Mondial et en ayant fait montre de son talent footballistique, faisant de lui l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe marocaine sous la férule du sélectionneur national, Walid Regragui.

A rappeler que la firme internationale Adidas a réussi à conclure des contrats avec les meilleurs footballeurs internationaux pour faire la promotion de ses différents produits, à travers le monde.

L.A.