AC Milan: Zlatan Ibrahimovic prolonge pour une saison

Zlatan Ibrahimovic, âgé de bientôt 39 ans, a prolongé pour une saison son contrat avec l’AC Milan, a annoncé lundi soir le club de football italien où la star suédoise était revenue en janvier.

« Aujourd’hui, Zlatan Ibrahimovic a rejoint ses coéquipiers et son entraîneur Stefano Pioli au centre sportif de Milanello où il a participé à sa première séance d’entraînement » en vue de la reprise de la Serie A, prévue le 19 septembre, annonce le club dans un communiqué.

Selon la presse italienne, Milan et son attaquant vedette se sont mis d’accord pour un salaire de 7 millions d’euros pour cette année supplémentaire.

Zlatan Ibrahimovic avait fait savoir dans la journée, via ses réseaux sociaux, qu’il reprendrait le N.11 de son premier passage à l’AC Milan entre 2010 et 2012, en lieu et place du N.21 adopté à son retour en début d’année.

« Ibra » avait rejoint Milan fin décembre 2019 pour un contrat de six mois après avoir quitté le club Los Angeles Galaxy, pour un salaire de 3,5 millions d’euros, et une année supplémentaire en option.

S.L. (avec MAP)