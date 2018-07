Abu Azaitar Vs Vitor Miranda: heure, chaines…ce qu’il faut savoir

Le combat du marocain Abu Azaitar, 32 ans, pour son entrée dans le grand bain a lieu ce dimanche soir. Il fera ses premiers pas dans l’Ultimade Fighting Championship. Abu Azaitar va concourir dans la catégorie poids welterweight. Il va défier le Brésilien Vitor Miranda, qui a obtenu 12 victoires et 6 défaites. Abu Azaitar compte pour sa part 13 victoires, 1 égalité et une défaite. Cela fait de longue année que le Marocain s’entraine pour cette entrée en matière.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK