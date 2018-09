Absent contre le Malawi, Benatia vu en famille à Marrakech

«J’ai diffusé cette vidéo pour dire aux Marocains que je ne suis pas blessé… et je dis à ceux qui font circuler ce genre de rumeurs arrêtez de mentir et d’inventer des choses. Nous sommes tous derrière les Lions de l’Atlas…», avait signalé Benatia avant la rencontre.

